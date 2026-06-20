За сутки на фронте зафиксировано 234 боевых столкновения. Больше всего - на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб. КАРТА

За сутки на фронте зафиксировано 234 боевых столкновения. Больше всего - на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - сообщает Генштаб

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, сбросив 278 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9561 дрон-камикадзе и осуществил 2983 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанёс два авиационных удара с применением пяти КАБ, осуществил 73 обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Избицкое, Волчанск, Охримовка и Дворичанское.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал в сторону Купянска, Куриловки, Богуславки и Мирового.

На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, нанося удары в районах населенных пунктов Боровая, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Новомихайловка, Новосергиевка, Дерилово и Лиман.

На Славянском направлении противник 11 раз штурмовал в сторону Рай-Александровки и в районе Ризниковки, Кривой Луки, Закитного и Калеников.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Часова Яра и Веролюбовки.

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Ильиновка, Русин Яр, Вольное, Торецкое и Кучеров Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Белицкое, Новогришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Филия, Васильевка, Молодецкое и Новопавловка.

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На Александровском направлении захватчики проводили три штурмовые операции в районах Калиновского, Вербового и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак в сторону населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Доброполье, Горкое, Воздвижовка, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривное, Любицкое, Мирное и Новоселовка.

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На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперёд в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения живой силы противника и четыре орудия.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также уничтожены один танк, четыре боевые бронированные машины, 88 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, семь наземных робототехнических комплексов, 2246 беспилотных летательных аппаратов, 476 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники противника.