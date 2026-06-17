Враг наращивает давление в районе Орехова и Гуляйполя, но не может выполнить поставленные "дедлайны", — Волошин

Российские войска возобновили активные штурмовые действия на юге Украины, сосредоточив основные усилия на Гуляйпольском направлении. Только за последние сутки там зафиксировано 32 боевых столкновения, а во время атаки в районе Малой Токмачки враг задействовал до полусотни военных, мотоциклы и квадроциклы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин.

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"За последние сутки противник возобновил активность, пытался штурмовать Малую Токмачку силами подразделений с применением легкой техники. В частности, он задействовал пять квадроциклов, 17 мотоциклов и до полусотни человек личного состава. Штурм велся одновременно по нескольким позициям, такого давно не было", — отметил Волошин, уточнив, что враг понес потери и не добился успеха.

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Пресс-секретарь подтвердил, что такая активность свидетельствует о накоплении врагом живой силы для выполнения задачи российского командования — подойти к Орехову.

"Сейчас у некоторых подразделений россиян снова сгорают сроки. Они должны были до 15 июня выйти на определенные рубежи. Например, на Гуляйпольском направлении, это в 36-й армии — это Барвиновка, Любицкое, они должны были выйти на этот рубеж, овладеть Воздвижкой. Они должны выйти на рубеж по реке Верхняя Терса до конца июня, но у них это не получается. На некоторых участках фронта будут вводиться дополнительные штурмовые подразделения, дополнительные силы. Поэтому в ближайшие дни отдельные участки фронта будут и дальше активизироваться", — подчеркнул Волошин.

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На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки было зафиксировано 32 боевых столкновения. Самый активный участок фронта — возле населенного пункта Доброполье. В частности, возле Воздвижевки и Доброполья за прошедшие сутки произошло девять боевых столкновений. Кроме того, довольно активен враг возле населенного пункта Цветково, где зафиксировано 7 боевых столкновений.

Не ослабляют захватчики и удары КАБами, отметил пресс-секретарь. В частности, за прошедшие сутки произошло 27 авиаударов, враг применил сотни КАБов. Традиционно противник бомбардирует Комышуваху, Воздвижевку и Рождественку. Кроме того, несколько дней подряд он наносит удары по Омельнику.

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Пресс-секретарь заверил, что враг ни на метр не продвинулся к Комышувахе, однако значительно усилил свою огневую активность.

Сообщая о ситуации на Херсонском направлении, пресс-секретарь отметил, что враг сократил количество артиллерийских обстрелов, однако увеличил количество ударов дронами-камикадзе.

"Сегодня мы фиксируем ежедневно по 650 ударов дронами, из которых каждый третий — это дрон авиационного типа", — сообщил он.

В то же время на Александровском направлении противник, напротив, сократил количество дронов, но увеличил количество артиллерийских обстрелов. По словам пресс-секретаря, удары Сил обороны по логистике заставили врага несколько сократить на 10–12 % количество артиллерийских обстрелов и боеприпасов, которые он применяет во время этих ударов.

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