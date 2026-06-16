Враг не накапливает силы, но постоянно восполняет потери, - Волошин о ситуации на юге

На южном направлении фронта продолжается резкое обострение боевой обстановки. За сутки зафиксированы десятки боевых столкновений, наиболее интенсивные бои — на Гуляйпольском направлении, где враг пытается прорвать украинскую оборону, применяя авиацию, артиллерию и дроны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин.

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"Обстановка, сложившаяся в оперативной зоне группировки "Юг", скажем так, динамично развивается на нескольких участках фронта. Однако можно сказать, что наиболее активным является Гуляйпольский участок. Там за прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения. Кроме того, по пять боевых столкновений произошло на Ореховском и Александровском направлениях. Здесь также продолжаются боевые действия, но они не очень интенсивные. Противник пытается прорваться на некоторых участках фронта и взять под контроль наши позиции, однако это ему не удается", — сообщил Волошин.

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По его словам, противник довольно активно применяет авиацию, наносит артиллерийские обстрелы, а также не сокращает количество применений FPV-дронов, дронов самолетного типа и пытается максимально увеличить так называемую зону поражения.

Отвечая на вопрос, накапливает ли враг силы и средства, пресс-секретарь отметил, что этого не наблюдается, однако противник постоянно восполняет свои потери, а также проводит ротацию тех подразделений, которые участвуют в штурмовых действиях и теряют боеспособность.

"То есть о том, что он (враг – ред.) подтягивает какие-то свежие, новые силы и средства, о таком фактически не слышно, а то, что противник осуществляет эти ротации, – это без сомнения", – отметил Волошин.

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Информируя о ситуации на Ореховском направлении, пресс-секретарь отметил, что наиболее активными являются участки фронта возле Степногорска.

"Там и Силы обороны Украины ведут активные действия, пытаясь уничтожить врага и восстановить ранее утраченные позиции, а противник не желает отступать, поскольку у него есть, скажем так, определенные сроки и определенные задачи по установлению контроля над Степногорском и продвижению дальше вдоль берега бывшего Каховского водохранилища вплоть до Запорожья. Поэтому здесь продолжаются довольно ожесточенные бои", — пояснил пресс-секретарь.

Кроме того, вблизи населенных пунктов Малые Щербаки и Щербаки враг пытался проникнуть, используя трубу. Вместе с тем враг был обнаружен и уничтожен Силами обороны.

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Непосредственно у Орехова противник не прекращает попыток проникнуть на окраины этого населенного пункта, отметил пресс-секретарь. Пока такие попытки безуспешны, однако враг наносит там мощные артиллерийские обстрелы и авиационные удары, чтобы разрушить украинские позиции.

На Гуляйпольском направлении наиболее активно враг атакует в районе населенного пункта Чаривное. Так, за прошедшие сутки там зафиксировано более десятка боевых столкновений.

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