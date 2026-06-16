Ворог не накопичує сили, але постійно відновлює втрати, - Волошин про ситуацію на півдні
На південному напрямку фронту триває різке загострення бойової ситуації. За добу зафіксовано десятки боєзіткнень, найінтенсивніші бої — на Гуляйпільському напрямку, де ворог намагається прорвати українську оборону, застосовуючи авіацію, артилерію та дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
"Обстановка, яка склалася в операційній зоні угрупування "Південь", скажімо так, динамічно розвивається на декількох ділянках фронту. Проте можна сказати, що найактивніший - це Гуляйпільський. Там за минулу добу відбулось 22 бойових зіткнення. Крім того, по п'ять бойових зіткнень відбулось на Оріхівському і Олександрівському напрямках. Тут тривають також бойові дії, але вони не дуже високої інтенсивності. Противник намагається прорватись на деяких ділянках фронту і взяти під контроль наші позиції, проте це йому не вдається", - повідомив Волошин.
За його словами, противник доволі активно застосовує авіацію, завдає артилерійських обстрілів, а також не зменшує кількості застосувань FPV-дронів, дронів літакового типу та намагається максимально збільшити так звану кіл-зону.
Відповідаючи на питання чи накопичує ворог сили і засоби, речник зауважив, що це не спостерігається, однак противник постійно відновлює свої втрати, а також проводить ротаційні заходи тих підрозділів, які беруть участь у штурмових діях і втрачають бойові можливості.
"Тобто те, що він (ворог – ред.) підтягує якісь свіжі, нові сили і засоби, про таке фактично не чути, а те, що противник здійснює ці ротації, то це без сумніву", - відзначив Волошин.
Інформуючи про ситуацію на Оріхівському напрямку, речник відзначив, що найактивнішими є ділянки фронту біля Степногірська.
"Там і Сили оборони України проводять свої активні дії, намагаючись знищити ворога і відновити раніше втрачені позиції, і противник не бажає відходити, тому що має, скажімо, певні дедлайни і певні завдання щодо захоплення під контроль Степногірська і просування далі до по берегу колишнього Каховського водосховища аж до Запоріжжя. Тому тут тривають доволі запеклі бої", - пояснив речник.
Крім того, поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки ворог намагався інфільтруватись, використовуючи трубу. Разом з тим, ворог був виявлений і знищений Силами оборони.
Безпосередньо біля Оріхова противник не припиняє спроб зайти на околиці цього населеного пункту, відзначив речник. Наразі такі спроби безуспішні, однак ворог там завдає потужних і артилерійських обстрілів, і авіаційних ударів, аби зруйнувати українські позиції.
На Гуляйпільському напрямку найактивніше ворог атакує біля населеного пункту Чарівне. Так, за минулу добу там зафіксовано більше десятка бойових зіткнень.
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