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РФ найбільше атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Що відбувається на передовій 12 червня? Подробиці від Генштабу

Протягом минулої доби Сили оборони провели 241 бойове зіткнення із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, здійснив 116 авіаційних ударів, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10104 дрони-камікадзе та здійснив 3528 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 52 - із реактивних систем залпового вогню.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження живої сили противника та три артилерійські системи.

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Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав одного авіаційного удару із застосуванням 3 КАБ, здійснив 55 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Що відбувається на передовій 12 червня? Подробиці від Генштабу

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Одрадне, Лиман та у бік Колодязного, Охрімівки, Ізбицького.

Що відбувається на передовій 12 червня? Подробиці від Генштабу

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили дві спроби ворога просунутися вперед у бік населених пунктів Богуславка та Ківшарівка.

Що відбувається на передовій 12 червня? Подробиці від Генштабу

На Лиманському напрямку ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Озерного, Лимана, Шийківки, Степового.

Що відбувається на передовій 12 червня? Подробиці від Генштабу

На Слов’янському напрямку противник штурмував 11 разів та у районі Закітного та у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка.

Що відбувається на передовій 12 червня? Подробиці від Генштабу

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Що відбувається на передовій 12 червня? Подробиці від Генштабу

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іллінівка.

Що відбувається на передовій 12 червня? Подробиці від Генштабу

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Муравка, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Дорожнє, Вільне, Новопавлівка.

Що відбувається на передовій 12 червня? Подробиці від Генштабу

На Олександрівському напрямку противник атакував три рази, у районі Вороного та у бік Олександрограда.

Що відбувається на передовій 12 червня? Подробиці від Генштабу

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 20 атак у районах населених пунктів Рибне, Мирне та у бік Воздвижівки, Гуляйпільського, Чарівного, Староукраїнки, Верхньої Терси.

Що відбувається на передовій 12 червня? Подробиці від Генштабу

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степногірськ та Малі Щербаки.

Що відбувається на передовій 12 червня? Подробиці від Генштабу

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.

Що відбувається на передовій 12 червня? Подробиці від Генштабу

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Генштаб ЗС (8482) бойові дії (5965)
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@ Костянтинівський напрямок:

Наприкінці дня 11 червня ситуація у Костянтинівці залишається дуже складною. Противник перекинув свіжі підрозділи до західної частини міста і вже розповсюджує відео з прапорами, зняті в різних районах.
Крім того, у Костянтинівці противнику вдалося просунутися у мікрорайонах Другий та Космос. Одночасно триває проникнення ворожих груп та штурмові дії у Бельгійському та Центральному мікрорайонах.
Обстановка на напрямі залишається напруженою. Тривають важкі бої.

У районі Довгої Балки противник продовжує тиск малими штурмовими групами на східну частину населеного пункту. Метою таких дій є розтягування української оборони та відволікання резервів від Костянтинівки. Аналогічна тактика фіксується на ділянці між Костянтинівкою та Часовим Яром, де російські підрозділи малими групами атакують опорні пункти ЗСУ.

Також, на захід від Костянтинівки продовжуються атаки російських малих штурмових груп у районах Степанівки.
Однією із груп противника вдалося дістатися до Розкішного та записати відео з прапором на півночі селища.

Тривають важкі бої за Іллінівку. Незважаючи на повідомлення противникв про взяття селища під контроль ще 28 квітня, ЗСУ продовжують утримувати центральну та північну частини, що підтверджують свіжі відео, опубліковані російською стороною.
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12.06.2026 08:39 Відповісти
Суми обстрілюють з артилерії прямо зараз. Більше 10 прильотів. Ворог підійшов на 19 км від міста, а сирок розказує, що в нього все добре, обстановка контрольована. Мусора і тцк почали пакувати валізи.
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12.06.2026 09:03 Відповісти
 
 