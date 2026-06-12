РФ наиболее активно атакует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны провели 241 боевое столкновение с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив две ракеты, совершил 116 авиационных ударов, сбросив 317 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10104 дрона-камикадзе и осуществил 3528 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 52 - из реактивных систем залпового огня.

Поражение врага

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения живой силы противника и три артиллерийские системы.

Читайте также: Украинские дроны превратили ключевую трассу в оккупированный Крым в "шоссе смерти", - The Guardian

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес один авиационный удар с применением 3 КАБ, осуществил 55 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Одрадное, Лиман и в сторону Колодязного, Охримовки, Избицкого.

На Купянском направлении наши защитники остановили две попытки врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Богуславка и Кившаровка.

На Лиманском направлении враг 17 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районе Новоселовки и в сторону Дробышево, Озерного, Лимана, Шийковки, Степового.

На Славянском направлении противник штурмовал 11 раз в районе Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Плещиевка, Константиновка, Ильиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Затышок, Новоалександровка, Муравка, Гришино, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Дорожное, Вольное, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал три раза, в районе Вороного и в сторону Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 20 атак в районах населенных пунктов Рыбное, Мирное и в сторону Воздвижевки, Гуляйпольского, Чаривного, Староукраинки, Верхней Терсы.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районах населенных пунктов Степногорск и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: Потери у нас уменьшились втрое, а у РФ выросли в пять раз, - командир 60 ОМБр о присоединении к 3-му АК