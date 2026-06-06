У 36-й армії РФ запровадили ліміти на снаряди після ударів ЗСУ по складах, - Волошин
Командування 36-ї армії РФ запровадило обмеження на витрати боєприпасів для артилерійських підрозділів у червні після ударів ЗСУ по складах росіян на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ліміти
"У зв'язку з ураженням складів з боєприпасами на тимчасово окупованій території Запорізької й Херсонської областей командування російської 36-ї армії встановило ліміти артилерійським підрозділам на використання артилерійських боєприпасів на червень", - зазначив Волошин.
Він зауважив - це свідчить про те, що українські мідлстрайкудари, удари по логістичних шляхах ворога досягають своїх результатів.
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