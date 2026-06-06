У 36-й армії РФ запровадили ліміти на снаряди після ударів ЗСУ по складах, - Волошин

Командування 36-ї армії РФ запровадило обмеження на витрати боєприпасів для артилерійських підрозділів у червні після ударів ЗСУ по складах росіян на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Ліміти

"У зв'язку з ураженням складів з боєприпасами на тимчасово окупованій території Запорізької й Херсонської областей командування російської 36-ї армії встановило ліміти артилерійським підрозділам на використання артилерійських боєприпасів на червень", - зазначив Волошин.

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Він зауважив - це свідчить про те, що українські мідлстрайкудари, удари по логістичних шляхах ворога досягають своїх результатів.