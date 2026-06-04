Пожежа та вибухи на складі боєприпасів армії РФ на окупованій частині Донеччини: "БК въ#бали! Я #бал такой салют! Зарево такое! Сейчас опять въ#бет!!! ". ВIДЕО

Сили Оборони України продовжують ефективно нищити логістику та забезпечення російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис результату успішної атаки українських ударних безпілотників на склад боєприпасів ворога у Донецькій області.

На відеозаписі видно чути вибухи та видно пожежу. Двоє чоловіків фільмують результат атаки українських дронів та нецензурно коментують ситуацію.

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