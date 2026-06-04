Пожежа та вибухи на складі боєприпасів армії РФ на окупованій частині Донеччини: "БК въ#бали! Я #бал такой салют! Зарево такое! Сейчас опять въ#бет!!! ". ВIДЕО
Сили Оборони України продовжують ефективно нищити логістику та забезпечення російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис результату успішної атаки українських ударних безпілотників на склад боєприпасів ворога у Донецькій області.
На відеозаписі видно чути вибухи та видно пожежу. Двоє чоловіків фільмують результат атаки українських дронів та нецензурно коментують ситуацію.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Володимир Омельянов
показати весь коментар04.06.2026 10:03 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Яр Холодний
показати весь коментар04.06.2026 10:20 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Панас Стець #551129
показати весь коментар04.06.2026 10:14 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Tema9
показати весь коментар04.06.2026 10:18 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Николай Водяной #461390
показати весь коментар04.06.2026 10:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Серый Вовк
показати весь коментар04.06.2026 10:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
untrollable
показати весь коментар04.06.2026 10:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Николай Водяной #461390
показати весь коментар04.06.2026 10:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Bicko Nelich
показати весь коментар04.06.2026 10:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль