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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Пожежа та вибухи на складі боєприпасів армії РФ на окупованій частині Донеччини: "БК въ#бали! Я #бал такой салют! Зарево такое! Сейчас опять въ#бет!!! ". ВIДЕО

Сили Оборони України продовжують ефективно нищити логістику та забезпечення російських загарбників на тимчасово окупованих територіях. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис результату успішної атаки українських ударних безпілотників на склад боєприпасів ворога у Донецькій області.

На відеозаписі видно чути вибухи та видно пожежу. Двоє чоловіків фільмують результат атаки українських дронів та нецензурно коментують ситуацію.

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армія рф (21189) боєприпаси (2411) вибух (4724) Донецька область (11274) дрони (8345)
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Дуже гарно ,схоже там не тільки снаряди а і ракети.
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04.06.2026 10:03 Відповісти
Судячи по звуках, та загальному вигляду пожежі, там основа - снаряди до РСЗВ... Гарний "фейєрверк"...
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04.06.2026 10:20 Відповісти
гарний феєрверк на чиєсь свято, петарди порадували не тільки кацапів
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04.06.2026 10:14 Відповісти
Словниковий запас вялікага культурнава кацапопітека складає не більше 10 слів.
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04.06.2026 10:18 Відповісти
Словниковий запас Еллочки-людожерки (персонажа сатиричного роману Ільфа і Петрова «Двенадцять стільців») налічував рівно 30 слів. Цей знаменитий лексикон складався з вигуків, прикметників та іменників, якими вона висловлювала увесь спектр своїх емоцій.
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04.06.2026 10:31 Відповісти
Лови тех пацанов шо приезжали, сейчас прилетят...
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04.06.2026 10:29 Відповісти
нажаль, паливо для генераторів все ще є.
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04.06.2026 10:29 Відповісти
На жаль-окремо..
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04.06.2026 10:32 Відповісти
это струны детонируют, на заводе по производству скрипок
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04.06.2026 10:33 Відповісти
 
 