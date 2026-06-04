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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Пожар и взрывы на складе боеприпасов армии РФ на оккупированной части Донетчины: "БК въ#бали! Я #бал такой салют! Зарево такое! Сейчас опять въ#бет!!!". ВИДЕО

Силы обороны Украины продолжают эффективно уничтожать логистику и тыловое обеспечение российских захватчиков на временно оккупированных территориях. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись результатов успешной атаки украинских ударных беспилотников на склад боеприпасов врага в Донецкой области.

На видеозаписи слышны взрывы и виден пожар. Двое мужчин снимают на камеру результат атаки украинских дронов и нецензурно комментируют ситуацию.

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Смотрите также: Вражеская "буханка" с боеприпасами исчезла в столбе огня и дыма после попадания украинского дрона. ВИДЕО

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армия РФ (22973) боеприпасы (2463) взрыв (6912) Донецкая область (12399) дроны (7284)
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Топ комментарии
+14
Словниковий запас вялікага культурнава кацапопітека складає не більше 10 слів.
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04.06.2026 10:18 Ответить
+10
Дуже гарно ,схоже там не тільки снаряди а і ракети.
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04.06.2026 10:03 Ответить
+8
Судячи по звуках, та загальному вигляду пожежі, там основа - снаряди до РСЗВ... Гарний "фейєрверк"...
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04.06.2026 10:20 Ответить
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Дуже гарно ,схоже там не тільки снаряди а і ракети.
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04.06.2026 10:03 Ответить
Судячи по звуках, та загальному вигляду пожежі, там основа - снаряди до РСЗВ... Гарний "фейєрверк"...
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04.06.2026 10:20 Ответить
гарний феєрверк на чиєсь свято, петарди порадували не тільки кацапів
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04.06.2026 10:14 Ответить
"танцуй рассия и плачь Европа!.. это самая самая самая красивая ОПА!"
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04.06.2026 10:46 Ответить
Словниковий запас вялікага культурнава кацапопітека складає не більше 10 слів.
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04.06.2026 10:18 Ответить
Словниковий запас Еллочки-людожерки (персонажа сатиричного роману Ільфа і Петрова «Двенадцять стільців») налічував рівно 30 слів. Цей знаменитий лексикон складався з вигуків, прикметників та іменників, якими вона висловлювала увесь спектр своїх емоцій.
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04.06.2026 10:31 Ответить
Лови тех пацанов шо приезжали, сейчас прилетят...
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04.06.2026 10:29 Ответить
нажаль, паливо для генераторів все ще є.
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04.06.2026 10:29 Ответить
На жаль-окремо..
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04.06.2026 10:32 Ответить
это струны детонируют, на заводе по производству скрипок
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04.06.2026 10:33 Ответить
Місцеві зкацаплені з паспортами курячими, уже готуються до свого залучення на допомогу окупантам?!?!!! Знають це, як ніхто!
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04.06.2026 10:44 Ответить
Comming out по-петушарски.
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04.06.2026 11:01 Ответить
Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Донбасс....(с)
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04.06.2026 11:19 Ответить
 
 