Пожар и взрывы на складе боеприпасов армии РФ на оккупированной части Донетчины: "БК въ#бали! Я #бал такой салют! Зарево такое! Сейчас опять въ#бет!!!". ВИДЕО

Силы обороны Украины продолжают эффективно уничтожать логистику и тыловое обеспечение российских захватчиков на временно оккупированных территориях. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись результатов успешной атаки украинских ударных беспилотников на склад боеприпасов врага в Донецкой области.

На видеозаписи слышны взрывы и виден пожар. Двое мужчин снимают на камеру результат атаки украинских дронов и нецензурно комментируют ситуацию.

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