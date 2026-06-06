В 36-й армии РФ ввели лимиты на снаряды после ударов ВСУ по складам, - Волошин
Командование 36-й армии РФ ввело ограничения на расход боеприпасов для артиллерийских подразделений в июне после ударов ВСУ по складам россиян на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Лимиты
"В связи с поражением складов с боеприпасами на временно оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей командование российской 36-й армии установило лимиты артиллерийским подразделениям на использование артиллерийских боеприпасов на июнь", — отметил Волошин.
Он отметил, что это свидетельствует о том, что украинские удары средней дальности, наносимые по логистическим путям врага, достигают своих результатов.
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