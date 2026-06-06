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Новости Боевые действия на юге
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В 36-й армии РФ ввели лимиты на снаряды после ударов ВСУ по складам, - Волошин

Оккупантам установили лимиты на снаряды

Командование 36-й армии РФ ввело ограничения на расход боеприпасов для артиллерийских подразделений в июне после ударов ВСУ по складам россиян на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Лимиты

"В связи с поражением складов с боеприпасами на временно оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей командование российской 36-й армии установило лимиты артиллерийским подразделениям на использование артиллерийских боеприпасов на июнь", — отметил Волошин.

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Он отметил, что это свидетельствует о том, что украинские удары средней дальности, наносимые по логистическим путям врага, достигают своих результатов.

Автор: 

армия РФ (22987) боеприпасы (2466) Запорожская область (4418) Силы обороны юга (570) Херсонская область (5717)
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дурень думкою багатiй. Готуймось, якщо про мир.
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06.06.2026 12:40 Ответить
касапи втомились воювати. Та й для чого - якщо можна просто сидіти в бліндажі - а дядя вова ліліпут з кремля нехай платить балабоси.
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06.06.2026 12:52 Ответить
Що? "Бездонные закрома Родины, паказывают дно?..."
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06.06.2026 12:40 Ответить
 
 