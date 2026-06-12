УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11406 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Гуляйпільському напрямку
501 4

Удари по логістиці РФ на півдні зменшили кількість штурмів удвічі, - Сили оборони

Логістичні проблеми РФ вплинули на фронт: штурмів стало вдвічі менше

Після ударів Сил оборони України по логістичних маршрутах російських військ на південному напрямку їхні наступальні спроможності суттєво знизилися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, ефективні удари по логістиці ворога безпосередньо вплинули на інтенсивність бойових дій.

"Зараз за минулу добу зафіксовано вдвічі менше штурмових дій", - зазначив Волошин, порівнюючи показники з попередніми днями, коли фіксувалося понад 50 штурмів на добу.

Водночас він додав, що кількість артилерійських обстрілів та атак дронами залишається на високому рівні.

Ворог частіше застосовує авіацію

Через проблеми з постачанням російські війська частіше використовують авіацію.

"Ворог частіше почав застосовувати авіацію, оскільки має певні проблеми з логістикою. Якщо зменшується застосування артилерії, зростає кількість керованих авіабомб", - пояснив речник.

Удари по ключових маршрутах постачання

Волошин зазначив, що Сили оборони працюють по логістичних маршрутах противника на півдні, зокрема по мостах у районі Чонгара та Північно-Кримського каналу, а також по трасі Р-208, яку РФ використовує як стратегічний коридор постачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті від початку доби 213 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб

Це змушує російські війська використовувати другорядні маршрути, що ускладнює та уповільнює логістику.

Зміни на фронті та нові штурмові групи

За словами речника, на окремих ділянках фронту російські підрозділи змінюють штурмові угруповання через втрати боєздатності.

Найактивніші бойові дії тривають на Гуляйпільському напрямку, де ворог намагається просуватися в кількох районах, зокрема в напрямку Тернуватого.

Водночас Волошин наголосив, що окремі російські угруповання продовжують штурми за раніше визначеними планами, попри втрати та ускладнену логістику.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ перевозитиме пальне до Криму цивільними вантажівками через удари ЗСУ по логістиці, - Волошин

Автор: 

Чонгар (25) Сили оборони півдня (597) Херсонська область (6723) Генічеський район (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це початок. Смажених курчат-гріль будуть рахувати восени.
показати весь коментар
12.06.2026 13:50 Відповісти
Треба так бити щоб не то що штурмів, а щоб кацапи бігли втікали назад до кацапстану!
показати весь коментар
12.06.2026 13:55 Відповісти
На 12 році війни ми наосліп нащупали чутливі сфери агресора, які зупиняють штурми на фронті. 12 років пішло на те що можна було визначити ще в перші місяці війни, якщо б залучили професіоналів до розробки стратегії війни! Те що удари по логістиці зупиняють ворога відомо давно, але не було політичної волі атакувати логістику ворога в 2014-2022 роках! Якщо ми вже бачимо що є приховані від нашої влади можливості припинити війну, то давайте подумаємо ще і оберемо ще більш цікаві цілі які дозволять зупинити війну! Наприклад ліквідація путіна! Гриценко ще в 2014 році пропонував вбити путіна, пройшло 12 років може комусь у владі прийде нарешті ця думка в голову раніше ніж прилетить ракета в бункер?
показати весь коментар
12.06.2026 13:59 Відповісти
Якшо штурми зменшились в двічі,а статистика що дня 1300+- кацапів.То виходить нечисть тупо в камазах не доїзжає,і пакетується по дорозі.Це правильно,головне щоб кацап не бачив наших військових а бачив наші дрони!
показати весь коментар
12.06.2026 14:10 Відповісти
 
 