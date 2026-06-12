Удари по логістиці РФ на півдні зменшили кількість штурмів удвічі, - Сили оборони

Після ударів Сил оборони України по логістичних маршрутах російських військ на південному напрямку їхні наступальні спроможності суттєво знизилися.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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За його словами, ефективні удари по логістиці ворога безпосередньо вплинули на інтенсивність бойових дій.

"Зараз за минулу добу зафіксовано вдвічі менше штурмових дій", - зазначив Волошин, порівнюючи показники з попередніми днями, коли фіксувалося понад 50 штурмів на добу.

Водночас він додав, що кількість артилерійських обстрілів та атак дронами залишається на високому рівні.

Ворог частіше застосовує авіацію

Через проблеми з постачанням російські війська частіше використовують авіацію.

"Ворог частіше почав застосовувати авіацію, оскільки має певні проблеми з логістикою. Якщо зменшується застосування артилерії, зростає кількість керованих авіабомб", - пояснив речник.

Удари по ключових маршрутах постачання

Волошин зазначив, що Сили оборони працюють по логістичних маршрутах противника на півдні, зокрема по мостах у районі Чонгара та Північно-Кримського каналу, а також по трасі Р-208, яку РФ використовує як стратегічний коридор постачання.

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Це змушує російські війська використовувати другорядні маршрути, що ускладнює та уповільнює логістику.

Зміни на фронті та нові штурмові групи

За словами речника, на окремих ділянках фронту російські підрозділи змінюють штурмові угруповання через втрати боєздатності.

Найактивніші бойові дії тривають на Гуляйпільському напрямку, де ворог намагається просуватися в кількох районах, зокрема в напрямку Тернуватого.

Водночас Волошин наголосив, що окремі російські угруповання продовжують штурми за раніше визначеними планами, попри втрати та ускладнену логістику.

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