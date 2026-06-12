Удары по логистике РФ на юге сократили количество штурмов вдвое, - Силы обороны

После ударов Сил обороны Украины по логистическим маршрутам российских войск на южном направлении их наступательные возможности существенно снизились.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

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По его словам, эффективные удары по логистике врага непосредственно повлияли на интенсивность боевых действий.

"Сейчас за прошедшие сутки зафиксировано вдвое меньше штурмовых действий", - отметил Волошин, сравнивая показатели с предыдущими днями, когда фиксировалось более 50 штурмов в сутки.

В то же время он добавил, что количество артиллерийских обстрелов и атак дронами остается на высоком уровне.

Враг чаще применяет авиацию

Из-за проблем со снабжением российские войска чаще используют авиацию.

"Враг чаще стал применять авиацию, поскольку испытывает определенные проблемы с логистикой. Если уменьшается применение артиллерии, растет количество управляемых авиабомб", - пояснил спикер.

Удары по ключевым маршрутам снабжения

Волошин отметил, что Силы обороны работают по логистическим маршрутам противника на юге, в частности по мостам в районе Чонгара и Северо-Крымского канала, а также по трассе Р-208, которую РФ использует в качестве стратегического коридора снабжения.

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Это вынуждает российские войска использовать второстепенные маршруты, что затрудняет и замедляет логистику.

Изменения на фронте и новые штурмовые группы

По словам спикера, на отдельных участках фронта российские подразделения меняют штурмовые группировки из-за потерь боеспособности.

Наиболее активные боевые действия продолжаются на Гуляйпольском направлении, где враг пытается продвигаться в нескольких районах, в частности в направлении Терноватого.

В то же время Волошин подчеркнул, что отдельные российские группировки продолжают штурмы по ранее определенным планам, несмотря на потери и затрудненную логистику.

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