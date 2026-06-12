Удары по логистике РФ на юге сократили количество штурмов вдвое, - Силы обороны
После ударов Сил обороны Украины по логистическим маршрутам российских войск на южном направлении их наступательные возможности существенно снизились.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.
По его словам, эффективные удары по логистике врага непосредственно повлияли на интенсивность боевых действий.
"Сейчас за прошедшие сутки зафиксировано вдвое меньше штурмовых действий", - отметил Волошин, сравнивая показатели с предыдущими днями, когда фиксировалось более 50 штурмов в сутки.
В то же время он добавил, что количество артиллерийских обстрелов и атак дронами остается на высоком уровне.
Враг чаще применяет авиацию
Из-за проблем со снабжением российские войска чаще используют авиацию.
"Враг чаще стал применять авиацию, поскольку испытывает определенные проблемы с логистикой. Если уменьшается применение артиллерии, растет количество управляемых авиабомб", - пояснил спикер.
Удары по ключевым маршрутам снабжения
Волошин отметил, что Силы обороны работают по логистическим маршрутам противника на юге, в частности по мостам в районе Чонгара и Северо-Крымского канала, а также по трассе Р-208, которую РФ использует в качестве стратегического коридора снабжения.
Это вынуждает российские войска использовать второстепенные маршруты, что затрудняет и замедляет логистику.
Изменения на фронте и новые штурмовые группы
По словам спикера, на отдельных участках фронта российские подразделения меняют штурмовые группировки из-за потерь боеспособности.
Наиболее активные боевые действия продолжаются на Гуляйпольском направлении, где враг пытается продвигаться в нескольких районах, в частности в направлении Терноватого.
В то же время Волошин подчеркнул, что отдельные российские группировки продолжают штурмы по ранее определенным планам, несмотря на потери и затрудненную логистику.
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