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Новости Бои на Гуляйпольском направлении
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Удары по логистике РФ на юге сократили количество штурмов вдвое, - Силы обороны

Логистические проблемы РФ повлияли на фронт: штурмов стало вдвое меньше

После ударов Сил обороны Украины по логистическим маршрутам российских войск на южном направлении их наступательные возможности существенно снизились.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

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По его словам, эффективные удары по логистике врага непосредственно повлияли на интенсивность боевых действий.

"Сейчас за прошедшие сутки зафиксировано вдвое меньше штурмовых действий", - отметил Волошин, сравнивая показатели с предыдущими днями, когда фиксировалось более 50 штурмов в сутки.

В то же время он добавил, что количество артиллерийских обстрелов и атак дронами остается на высоком уровне.

Враг чаще применяет авиацию

Из-за проблем со снабжением российские войска чаще используют авиацию.

"Враг чаще стал применять авиацию, поскольку испытывает определенные проблемы с логистикой. Если уменьшается применение артиллерии, растет количество управляемых авиабомб", - пояснил спикер.

Удары по ключевым маршрутам снабжения

Волошин отметил, что Силы обороны работают по логистическим маршрутам противника на юге, в частности по мостам в районе Чонгара и Северо-Крымского канала, а также по трассе Р-208, которую РФ использует в качестве стратегического коридора снабжения.

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Это вынуждает российские войска использовать второстепенные маршруты, что затрудняет и замедляет логистику.

Изменения на фронте и новые штурмовые группы

По словам спикера, на отдельных участках фронта российские подразделения меняют штурмовые группировки из-за потерь боеспособности.

Наиболее активные боевые действия продолжаются на Гуляйпольском направлении, где враг пытается продвигаться в нескольких районах, в частности в направлении Терноватого.

В то же время Волошин подчеркнул, что отдельные российские группировки продолжают штурмы по ранее определенным планам, несмотря на потери и затрудненную логистику.

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Чонгар (22) Силы обороны юга (572) Херсонская область (5740) Генический район (17)
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це початок. Смажених курчат-гріль будуть рахувати восени.
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12.06.2026 13:50 Ответить
Треба так бити щоб не то що штурмів, а щоб кацапи бігли втікали назад до кацапстану!
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12.06.2026 13:55 Ответить
На 12 році війни ми наосліп нащупали чутливі сфери агресора, які зупиняють штурми на фронті. 12 років пішло на те що можна було визначити ще в перші місяці війни, якщо б залучили професіоналів до розробки стратегії війни! Те що удари по логістиці зупиняють ворога відомо давно, але не було політичної волі атакувати логістику ворога в 2014-2022 роках! Якщо ми вже бачимо що є приховані від нашої влади можливості припинити війну, то давайте подумаємо ще і оберемо ще більш цікаві цілі які дозволять зупинити війну! Наприклад ліквідація путіна! Гриценко ще в 2014 році пропонував вбити путіна, пройшло 12 років може комусь у владі прийде нарешті ця думка в голову раніше ніж прилетить ракета в бункер?
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12.06.2026 13:59 Ответить
Якшо штурми зменшились в двічі,а статистика що дня 1300+- кацапів.То виходить нечисть тупо в камазах не доїзжає,і пакетується по дорозі.Це правильно,головне щоб кацап не бачив наших військових а бачив наші дрони!
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12.06.2026 14:10 Ответить
 
 