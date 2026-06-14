Сили оборони щодня знищують до 60 ворожих розрахунків БпЛА РФ, - Волошин

Сили оборони України щодня знищують до 50-60 російських розрахунків безпілотників та до десятка позицій запуску і управління дронами. Водночас на півдні ворог завдає близько 750 ударів БпЛА на добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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Знищення ворожих розрахунків БПЛА

"Щодня Сили оборони України загалом знищують до 50-60 ворожих розрахунків безпілотних літальних апаратів. Щодня ми знищуємо до десятка позицій цих безпілотних літальних апаратів, майданчиків, пускових установок, пунктів управління, антен. Все це ми намагаємося знищувати для того, щоб зменшити тиск і кількість ворожого озброєння, яке сьогодні доволі активно застосовується у нас на передньому краї", - розповів Волошин.

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За його словами, зараз в дельті Дніпра противник активно застосовує велику кількість БпЛА, передусім FPV-дронів, завдає ударів по Херсону і населених пунктах, які розташовані на узбережжі.

Удари дронами ворога

"Ми фіксуємо близько 750 ударів дронами щодня. Це найвища, найбільша кількість взагалі на всіх лініях бойового зіткнення в російсько-українській війні на такій невеликій ділянці фронту, на такому невеликому напрямку. Крім того, противник доволі активно діє", - зауважив Волошин.

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