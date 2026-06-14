Силы обороны ежедневно уничтожают до 60 вражеских расчетов БПЛА РФ, - Волошин

Силы обороны Украины ежедневно уничтожают до 50–60 российских расчетов беспилотников и до десятка позиций запуска и управления дронами. В то же время на юге враг наносит около 750 ударов БПЛА в сутки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

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Уничтожение вражеских расчетов БПЛА

"Ежедневно Силы обороны Украины в целом уничтожают до 50-60 вражеских расчетов беспилотных летательных аппаратов. Ежедневно мы уничтожаем до десятка позиций этих беспилотных летательных аппаратов, площадок, пусковых установок, пунктов управления, антенн. Все это мы стараемся уничтожать для того, чтобы уменьшить давление и количество вражеского вооружения, которое сегодня довольно активно применяется у нас на передовой", — рассказал Волошин.

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По его словам, сейчас в дельте Днепра противник активно применяет большое количество БПЛА, прежде всего FPV-дронов, наносит удары по Херсону и населенным пунктам, расположенным на побережье.

Удары дронами противника

"Мы фиксируем около 750 ударов дронами ежедневно. Это самое высокое, самое большое количество вообще на всех линиях боевого столкновения в российско-украинской войне на таком небольшом участке фронта, на таком небольшом направлении. Кроме того, противник довольно активно действует", — отметил Волошин.

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