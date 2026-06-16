За сутки на фронте произошло 228 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжались в Покровском, Лиманском и Гуляйпольском районах, - Генштаб

Российские захватчики продолжают оказывать наибольшее давление на востоке и юго-востоке Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 228 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 74 ракеты, и 82 авиационных удара, сбросив 226 управляемых авиабомб. Кроме того, он применил 9297 дронов-камикадзе и осуществил 2726 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор осуществил 56 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО. Зафиксировано три штурмовых действия врага.

На Южно-Слобожанском направлении, по уточненной информации, противник пять раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Старица, Избицкое, Вильча, Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в сторону Купянска, Кондрашовки, Куриловки и Подолов.

На Лиманском направлении противник 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Заречное, Лиман, Новоселовка, Дробышево, Диброва, Новомихайловка, Новоегоровка, Озерное и Ямполь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант подорвался, разжег костер аккумулятором от FPV-дрона. ВИДЕО

На Славянском направлении противник штурмовал 12 раз, в сторону Рай-Александровки и в районах Резниковки, Кривой Луки, Закитного, Калеников.

На Краматорском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещиевка, Степановка, Вольное и в сторону Белицкого, Новоселовки и Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Доброполье, Новый Донбасс, Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Котлино, Удачное, Затышок, Шевченко, Мирное, Гришино, Сергеевка, Муравка и Новопавловка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 59-й бригады "Степные Хищники" ликвидировали 121 оккупанта на Покровском направлении с начала июня. ВИДЕО

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза, в сторону Новоселовки, Калиновского, Вишневого и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 22 атаки в сторону Злагоды, Доброполья, Радостного, Ровнополья, Воздвижевки, Гуляйпольского, Долинки, Верхней Терсы, Терноватого, Широкого и Чаривного.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы БпС ВСУ нанесли удар по полигону "Восточный" на оккупированной территории Запорожской области. ВИДЕО

На Ореховском направлении наши защитники остановили пять попыток противника продвинуться вперед в районах Павловки, Степногорска и Степового.

На Приднепровском направлении противник атаковал в сторону Антоновки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы противника и шесть пунктов управления БПЛА.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек. Также уничтожены один танк, пять боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, семь средств ПВО, три наземных робототехнических комплекса, 2062 беспилотных летательных аппарата, 50 ракет, 417 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники противника.