Силы БпС ВСУ нанесли удар по полигону "Восточный" на оккупированной территории Запорожской области. ВИДЕО

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удар по полигону "Восточный" возле Новопетровки, где оккупанты готовили подразделения для Гуляйпольского направления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди (Мадяр).

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На территории этого подразделения проводилась подготовка для трех российских подразделений, воюющих против Украины на Гуляйпольском направлении:

40-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты (входит в состав 36-й общевойсковой армии). По словам Мадяра, эта бригада более года штурмовала Угледар и "стерла на подступах" большую часть личного состава;

1466-й гвардейский мотострелковый полк (действует в составе 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ) — его Мадяр называет "бурятским";

1461-й мотострелковый полк территориальных войск (в составе 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа ВС РФ) — по словам Мадяра, оккупантов из этого подразделения заставляли участвовать в "мясных штурмах" в Запорожской области.

"Буряты с камчатскими морпехами сдали выпускные экзамены "Птахам" СБС… Ночью [украинские защитники] нанесли множественные поражения в оперативной глубине по местам временной дислокации живой силы противника на полигоне", — отметил Мадяр.

Также, по его словам, среди целей были:

ЗРК "Тор-М2" в населенном пункте Вершина Вторая Запорожской области;

Зенитная установка ЗУ-23 в Новопетровке;

Расчет ПЗРК в Новопетровке;

Пункт управления 2-й роты ударных рот отдельного батальона БПЛА 120-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Новоандреевке Донецкой области;

Временный пункт дислокации подразделения БПЛА в Довжанске Луганской области.

Что предшествовало?

Силы беспилотных систем Украины отчитались о результатах боевой работы за 12 июня. Подразделения поразили и уничтожили в общей сложности 1645 целей противника.

За сутки потери российских войск в живой силе составили 279 человек. Из них 140 — ликвидированы, остальные получили ранения различной степени тяжести.

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