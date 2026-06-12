Пограничники подразделения "Шквал" уничтожили укрытие, склад и гексакоптер на Харьковщине. ВИДЕО

В Харьковской области операторы беспилотников подразделения "Шквал" нанесли точные удары по позициям противника, уничтожив укрытия, полевой склад и гексакоптер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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"Пограничники-операторы дронов подразделения "Шквал" уничтожили два укрытия противника, полевой склад и гексакоптер", — говорится в сообщении.



Кроме того, повредили самоходную артиллерийскую установку врага.

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