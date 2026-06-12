Прикордонники підрозділу "Шквал" знищили укриття, склад і гексакоптер на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині оператори безпілотників підрозділу "Шквал" завдали точних ударів по позиціях противника, знищивши укриття, польовий склад і гексакоптер.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Прикордонники-оператори дронів підрозділу "Шквал" знищили два укриття противника, польовий склад та гексакоптер", - ідеться в повідомленні.
Крім того, пошкодили самохідну артилерійську установку ворога.
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