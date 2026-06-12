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Прикордонники підрозділу "Шквал" знищили укриття, склад і гексакоптер на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині оператори безпілотників підрозділу "Шквал" завдали точних ударів по позиціях противника, знищивши укриття, польовий склад і гексакоптер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Прикордонники-оператори дронів підрозділу "Шквал" знищили два укриття противника, польовий склад та гексакоптер", - ідеться в повідомленні.

Крім того, пошкодили самохідну артилерійську установку ворога.

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6757) Харківська область (2832)
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