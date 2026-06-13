Сили БпС ЗСУ уразили полігон "Восточний" на окупованій території Запорізької області. ВIДЕО

Сили безпілотних систем ЗСУ уразили полігон "Восточний" біля Новопетрівки, де окупанти готували підрозділи для Гуляйпільського напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді (Мадяр).

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На території цього підрозділу проводили підготовку для трьох російських підрозділів, які воюють проти України на Гуляйпільському напрямку:

40 окрема гвардійська бригада морської піхоти (входить до складу 36-ї загальновійськової армії). За словами Мадяра, ця бригада понад рік штурмувала Вугледар та "стерла на підступах" більшу частину особового складу;

1466 гвардійський мотострілецький полк (діє у складі 127-ї мотострілкової дивізії 5-й загальновійськової армії Східного військового округу РФ) - його Мадяр називає "бурятським";

1461 мотострілецький полк територіальних військ (у складі 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу ЗС РФ) - за словами Мадяра, окупантів з цього підрозділу примушували до "мʼясних штурмів" у Запорізькій області.

"Буряти з камчатськими морпіхами склали випускні іспити "Птахам" СБС…Вночі [українські оборонці] завдали множинні ураження у оперативній глибині по місцях тимчасової дислокації живої сили противника на полігоні", - зазначив Мадяр.

Також, за його словами, серед цілей були:

ЗРК "Тор-М2" у населеному пункті Вершина Друга Запорізької області;

Зенітна установка ЗУ-23 у Новопетрівці;

Розрахунок ПЗРК у Новопетрівці;

Пункт управління 2-ї роти ударних рот окремого батальйону БпЛА 120-ї окремої бригади морської піхоти рф у Новоандріївці Донецької області;

Тимчасовий пункт дислокації підрозділу БпЛА у Довжанську Луганської області.

Що передувало?

Сили безпілотних систем України відзвітували про результати бойової роботи за 12 червня. Підрозділи уразили та знищили загалом 1645 цілей противника.

За добу втрати російських військ у живій силі склали 279 осіб. Із них 140 — ліквідовані, решта отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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