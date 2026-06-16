За добу на фронті - 228 боєзіткнень. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Лиманському та Гуляйпільському, - Генштаб

Російські загарбники продовжують найбільше тиснути на сході та південному сході України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 228 бойових зіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Обстріли України

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети, та 82 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 - із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор здійснив 56 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано три штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку, за уточненою інформацією, противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував в бік Куп’янська, Кіндрашівки, Курилівки та Подолів.

На Лиманському напрямку противник 23 рази намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Лиман, Новоселівка, Дробишеве, Діброва, Новомихайлівка, Новоєгорівка, Озерне та Ямпіль.

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На Слов’янському напрямку противник штурмував 12 разів, у бік Рай-Олександрівки та в районах Різниківки, Кривої Луки, Закітного, Калеників.

На Краматорському напрямку окупанти атакувальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак, в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Степанівка, Вільне та в бік Білицького, Новоселівки та Костянтинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Добропілля, Новий Донбас, Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Затишок, Шевченко, Мирне, Гришине, Сергіївка, Муравка та Новопавлівка.

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На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази, в бік Новоселівки, Калинівського, Вишневого та Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки, у бік Злагоди, Добропілля, Радісного, Рівнопілля, Воздвижівки, Гуляйпільського, Долинки, Верхньої Терси, Тернуватого, Широкого та Чарівного.

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На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили п’ять спроб противника просунутися вперед в районах Павлівки, Степногірська та Степового.

На Придніпровському напрямку противник атакував в бік Антонівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили противника та шість пунктів управління БпЛА.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1230 осіб. Також знешкоджено один танк, п’ять бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, сім засобів ППО, три наземні робототехнічні комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної та чотири одиниці спеціальної техніки ворога.