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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 385 420 осіб (+1 230 за добу), 12 026 танків, 44 118 артсистем, 24 768 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 385 420 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 385 420 (+1 230) осіб  (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 026 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 768 (+5) од.
  • артилерійських систем – 44 118 (+36) од.
  • РСЗВ  – 1 872 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 427 (+7) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 667 (+3) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 353 541 (+2 062) од.
  • крилаті ракети – 4 783 (+50) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 107 508 (+417) од.
  • спеціальна техніка – 4 300 (+4) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантник 25-ї бригади стрілецьким вогнем знищив російський дрон, який полював на український НРК. ВIДЕО

Втрати РФ перевищили 1,385 млн військових: дані Генштабу

Автор: 

армія рф (21297) Генштаб ЗС (8502) ліквідація (4796) знищення (10366)
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Топ коментарі
+14
ППО 👍👏👏👏 Слава ЗСУ!
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16.06.2026 07:17 Відповісти
+14
Судячи з ППО, наші кудись пробивають коридор, заставляючи ммоскальню перекидати засоби ППО з інших локацій.
Молодці СОУ.
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16.06.2026 07:20 Відповісти
+13
Там може буть "трішки інше" - саме удари по рокаді вздовж азовського узбережжя привели в рух засоби ППО, та їх ротацію. А коли іде ротація - знижується рівень маскування. При зниженні рівня масування виникає підвищений ризик виявлення противником і полегшує нанесення удару. Згадай, як десь тиждень тому , в один день, жахнули відразу два комплекси ППО (не пам'ятаю - чи-то "Буки", чи "ТОРи"), в тому районі. Один - на марші, а інший - прямо на причепі трейлера. А це говорить прямо - про РОТАЦІЮ...
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16.06.2026 07:32 Відповісти
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ППО 👍👏👏👏 Слава ЗСУ!
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16.06.2026 07:17 Відповісти
Судячи з ППО, наші кудись пробивають коридор, заставляючи ммоскальню перекидати засоби ППО з інших локацій.
Молодці СОУ.
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16.06.2026 07:20 Відповісти
Подивись DeepStateMap.Ніяких коридорів.Цифри зі стелі.
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16.06.2026 07:29 Відповісти
Зі стелі може бути 2 чи 3. А 7 - це перевірений факт.
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16.06.2026 08:52 Відповісти
Там може буть "трішки інше" - саме удари по рокаді вздовж азовського узбережжя привели в рух засоби ППО, та їх ротацію. А коли іде ротація - знижується рівень маскування. При зниженні рівня масування виникає підвищений ризик виявлення противником і полегшує нанесення удару. Згадай, як десь тиждень тому , в один день, жахнули відразу два комплекси ППО (не пам'ятаю - чи-то "Буки", чи "ТОРи"), в тому районі. Один - на марші, а інший - прямо на причепі трейлера. А це говорить прямо - про РОТАЦІЮ...
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16.06.2026 07:32 Відповісти
ППО це, мабуть, мобільні вогневі групи? Теж непогано.
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16.06.2026 08:30 Відповісти
Минув 4500! день москальсько-української війни.
475!!!! одиниць знищеної техніки та 1230! чумардосів за день.
НРК та броня по мінімуму, арта норм, спецтехніка файно, ППО та логістика супер. Відбита чергова масована повітряна атака.
Спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 385 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
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16.06.2026 08:41 Відповісти
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16.06.2026 08:42 Відповісти
Скільки-скільки?! 🙀
І ППОшечки!!!!!!! 🛬💥💥💥💥💥💥💥
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
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16.06.2026 08:50 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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16.06.2026 08:50 Відповісти
 
 