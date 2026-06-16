Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 385 420 осіб (+1 230 за добу), 12 026 танків, 44 118 артсистем, 24 768 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 385 420 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 385 420 (+1 230) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 026 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 768 (+5) од.
- артилерійських систем – 44 118 (+36) од.
- РСЗВ – 1 872 (+2) од.
- засоби ППО – 1 427 (+7) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 667 (+3) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 353 541 (+2 062) од.
- крилаті ракети – 4 783 (+50) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 107 508 (+417) од.
- спеціальна техніка – 4 300 (+4) од.
Топ коментарі
+14 igor shmatko
показати весь коментар16.06.2026 07:17 Відповісти Посилання
+14 Lax Klyaks
показати весь коментар16.06.2026 07:20 Відповісти Посилання
+13 Яр Холодний
показати весь коментар16.06.2026 07:32 Відповісти Посилання
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Молодці СОУ.
475!!!! одиниць знищеної техніки та 1230! чумардосів за день.
НРК та броня по мінімуму, арта норм, спецтехніка файно, ППО та логістика супер. Відбита чергова масована повітряна атака.
Спецтехніка закрила чергову сотню.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 385 000 це більше ніж все міське населення Омської області.
І ППОшечки!!!!!!! 🛬💥💥💥💥💥💥💥
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦