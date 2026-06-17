Ворог нарощує тиск біля Оріхова та Гуляйполя, але не може виконати поставлені "дедлайни", - Волошин

Російські війська відновили активні штурмові дії на півдні України, зосередивши основні зусилля на Гуляйпільському напрямку. Лише за минулу добу там зафіксовано 32 бойові зіткнення, а під час атаки біля Малої Токмачки ворог залучив до пів сотні військових, мотоцикли та квадроцикли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

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"За минулу добу противник відновив активність, намагався штурмувати Малу Токмачку у складі підрозділів із застосуванням і легкої техніки. Зокрема застосував п'ять квадроциклів, 17 мотоциклів і до пів сотні чоловік особового складу. Штурм відбувався одночасно на декілька позицій, такого давно не було", - зазначив Волошин, уточнивши, що ворог зазнав втрат і не досягнув успіху.

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Речник підтвердив, що така активність свідчить про накопичення ворогом живої сили, аби виконати задачу російського командування підійти до Оріхова.

"Зараз у деяких підрозділів росіян знову горять дедлайни. Вони мали до 15 червня вийти на певні рубежі. Наприклад, на Гуляйпільському напрямку, це в 36-й армії - це Барвінівка, Любицьке, вони мали вийти на цей рубіж, оволодіти Воздвижівкою. Вони мають вийти на рубіж по річці Верхня Терса до кінця червня, але в них не виходить. Будуть вводитись додаткові штурмові підрозділи на деяких ділянках фронту, додаткові сили. Тож у найближчі дні окремі ділянки фронту й надалі активуватимуться", - підкреслив Волошин.

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На Гуляйпільському напрямку за минулу добу були зафіксовані 32 бойових зіткнення. Найактивніша ділянка фронту - біля населеного пункту Добропілля. Зокрема, біля Воздвижівки, Добропілля минулої доби відбулися дев'ять бойових зіткнень. Крім того, доволі активний ворог біля населеного пункту Цвіткове, де зафіксовані 7 бойових зіткнень.

Не зменшують загарбники й удари КАБами, зауважив речник. Так, минулої доби відбулося 27 авіаударів, ворог застосував сотні КАБів. Традиційно противник бомбардує Комишуваху, Воздвижівку та Різдвянку. Крім того, декілька днів поспіль він завдає ударів по Омельнику.

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Речник запевнив, що ворог ні на метр не просунувся до Комишувахи, однак дуже посилив свою вогневу активність.

Інформуючи про ситуацію на Херсонському напрямку, речник зазначив, що ворог зменшив кількість артилерійських обстрілів, однак збільшив кількість ударів дронами-камікадзе.

"Сьогодні ми фіксуємо щодня по 650 ударів дронами, з яких кожен третій - це дрон літакового типу", - поінформував він.

Водночас на Олександрівському напрямку противник навпаки зменшив кількість дронів, але збільшив кількість артилерійських обстрілів. За словами речника, удари Сил оборони по логістиці змусили ворога дещо зменшити на 10-12% кількість артилерійських обстрілів і боєприпасів, які він застосовує під час цих ударів.

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