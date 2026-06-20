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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 390 660 человек (+1 240 за сутки), 12 041 танк, 44 386 артиллерийских систем, 24 787 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 390 660 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 1 390 660 (+1 240) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 041 (+1) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 787 (+4) шт.
  • артиллерийских систем — 44 386 (+88) шт.
  • РСЗО – 1 883 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 433 (+1) ед.
  • самолетов – 436 (+0) шт.
  • вертолетов – 353 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 1 695 (+7) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 361 803 (+2 246) шт.
  • крылатые ракеты – 4 787 (+0) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 109 342 (+476) шт.
  • специальная техника – 4 314 (+5) ед.

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Потери противника

Автор: 

армия РФ (23105) Генштаб ВС (8211) ликвидация (4412) уничтожение (10067)
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