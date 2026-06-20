Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 390 660 человек (+1 240 за сутки), 12 041 танк, 44 386 артиллерийских систем, 24 787 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 390 660 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 390 660 (+1 240) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 041 (+1) шт.
- боевых бронированных машин – 24 787 (+4) шт.
- артиллерийских систем — 44 386 (+88) шт.
- РСЗО – 1 883 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 433 (+1) ед.
- самолетов – 436 (+0) шт.
- вертолетов – 353 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 1 695 (+7) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 361 803 (+2 246) шт.
- крылатые ракеты – 4 787 (+0) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 109 342 (+476) шт.
- специальная техника – 4 314 (+5) ед.
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