Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 390 660 осіб (+1 240 за добу), 12 041 танк, 44 386 артсистем, 24 787 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 390 660 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 390 660 (+1 240) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 041 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 787 (+4) од.
- артилерійських систем – 44 386 (+88) од.
- РСЗВ – 1 883 (+2) од.
- засоби ППО – 1 433 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 695 (+7) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 361 803 (+2 246) од.
- крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 109 342 (+476) од.
- спеціальна техніка – 4 314 (+5) од.
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