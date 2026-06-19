Поражен пункт скопления рашистов в многоэтажке Покровска: около 10 оккупантов уничтожено, - 7 корпус ДШВ
Силы обороны на днях нанесли удар по пункту сосредоточения оккупантов в Покровске. Захватчики "расквартировались" в панельном многоэтажном доме.
Об этом сообщил 7-й корпус ДШВ, передает Цензор.НЕТ.
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"Враг стягивает личный состав в Покровск, пытаясь развить наступление в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.
Для сосредоточения сил противник использует многоэтажные дома. Бетонные конструкции, система подвальных помещений и внутренние коммуникации позволяют врагу скрытно размещать личный состав, маскировать средства связи и обустраивать точки запуска БПЛА для нанесения ударов по Силам обороны", - говорится в сообщении.
После анализа разведданных украинские воины определили приоритетные места скопления и нанесли по ним удар.
Был нанесен удар по пункту скопления личного состава одного из подразделений 2-й общевойсковой армии, "расквартировавшегося" в панельном многоэтажном доме в Покровске.
"По имеющейся информации, ликвидировано около 10 россиян. Часть личного состава противника оказалась заблокирована под завалами бетонных конструкций.
Место поражения подтверждено объективным мониторингом", - добавили военные.
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