Поражен пункт скопления рашистов в многоэтажке Покровска: около 10 оккупантов уничтожено, - 7 корпус ДШВ

Силы обороны на днях нанесли удар по пункту сосредоточения оккупантов в Покровске. Захватчики "расквартировались" в панельном многоэтажном доме.

Об этом сообщил 7-й корпус ДШВ, передает Цензор.НЕТ.

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"Враг стягивает личный состав в Покровск, пытаясь развить наступление в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.



Для сосредоточения сил противник использует многоэтажные дома. Бетонные конструкции, система подвальных помещений и внутренние коммуникации позволяют врагу скрытно размещать личный состав, маскировать средства связи и обустраивать точки запуска БПЛА для нанесения ударов по Силам обороны", - говорится в сообщении.

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После анализа разведданных украинские воины определили приоритетные места скопления и нанесли по ним удар.

Был нанесен удар по пункту скопления личного состава одного из подразделений 2-й общевойсковой армии, "расквартировавшегося" в панельном многоэтажном доме в Покровске.

"По имеющейся информации, ликвидировано около 10 россиян. Часть личного состава противника оказалась заблокирована под завалами бетонных конструкций.



Место поражения подтверждено объективным мониторингом", - добавили военные.

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