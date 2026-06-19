Два "двести", один - "триста": украинский десантник сам остановил продвижение вражеских разведчиков. ВИДЕО
Невероятный пример мужества, тактической выдержки и высокого боевого мастерства продемонстрировал украинский защитник в Донецкой области. Один военнослужащий Десантно-штурмовых войск ВСУ сумел в одиночку нейтрализовать группу из трёх российских разведчиков, которые пытались штурмовать или обнаружить украинские огневые позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, уникальные кадры успешного стрелкового боя были опубликованы в сети.
Героический эпизод произошел на Славянском направлении в районе населенного пункта Закитное. Российское командование отправило разведывательную группу для проверки украинской линии обороны. Однако на их пути встал боец 81-й отдельной аэромобильной бригады 7-го армейского корпуса ДШВ.
Украинский десантник выбрал грамотную тактику: он не раскрыл себя раньше времени, проявил железную выдержку и подпустил штурмовую тройку противника на минимальное расстояние к своему окопу. Когда оккупанты подошли вплотную, боец решительно вступил в ближний бой. Защитник сначала бросил в оккупантов гранату, а затем довершил разгром прицельным огнем из автоматического стрелкового оружия.
"В итоге двое оккупантов "двести", третий получил многочисленные осколочные ранения и сбежал", — отмечается в комментарии к видео боевого столкновения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль