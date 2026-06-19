Два "двісті", один - "триста": український десантник самотужки зупинив просування ворожих розвідників. ВIДЕО
Неймовірний приклад мужності, тактичної витримки та високої бойової майстерності продемонстрував український захисник на Донеччині. Один військовослужбовець Десантно-штурмових військ ЗСУ зумів самотужки нейтралізувати групу із трьох російських розвідників, які намагалися штурмувати чи виявити українські вогневі позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, унікальні кадри успішного стрілецького бою оприлюднили в мережі.
Героїчний епізод відбувся на Слов'янському напрямку в районі населеного пункту Закітне. Російське командування відправило розвідгрупу для перевірки української лінії оборони. Проте на їхньому шляху встав воїн 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го армійського корпусу ДШВ.
Український десантник обрав грамотну тактику: він не викрив себе завчасно, проявив залізну витримку і підпустив штурмову трійку противника на мінімальну відстань до свого окопу. Коли окупанти підійшли впритул, боєць рішуче вступив у ближній бій. Захисник спочатку кинув в окупантів гранату, а потім довершив розгром прицільним вогнем з автоматичної стрілецької зброї.
"У підсумку двоє окупантів "двісті", третій зазнав численних осколкових поранень та втік", - зазначається у коментарі до відео боєзіткнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль