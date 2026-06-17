Войска РФ давят на Родинское и пытаются прорваться к Белицкому, - DeepState. КАРТА
Враг продолжает активно перебрасывать свои силы в Покровск и Мирноград, оказывает давление на агломерацию городов и пытается усилить контроль над местностью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков DeepState.
Основная активность противника сместилась на Добропольское направление
Однако, как отмечается, в последнее время активность противника сосредоточена на Добропольском участке, в частности, на участке Родинское-Белицкое.
Белицкое рассматривается врагом как важный логистический узел
"Кацапы активно давят на Родинское, постепенно усиливают свой контроль над населенным пунктом и проникают вглубь территории, следуя своей привычной тактике. Такие проникновения наблюдаются в направлении Белицкого, которое играет важную роль в данной местности и служит потенциальным местом для логистики и опорным пунктом для развертывания дальнейшего продвижения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что для врага важен ряд населенных пунктов к югу от Доброполья, чтобы там закрепиться, иметь возможность наращивать силы и продвигаться к самому Доброполью.
Силы обороны сдерживают наступление, несмотря на массовое применение дронов
"Выход в район к югу от Доброполья уже создаст препятствия для логистики и пребывания в самом городе, которые будут вызваны действиями вражеских дронов. В настоящее время Силы обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не дать воплотить планы врага. Украинские военные ведут борьбу с пехотой противника, которая оказывает яростное давление, но другой угрозой для обороны являются вражеские дроны различных типов в большом количестве - FPV, "ланцеты", "молнии", "шахеды", "мавики" и т. д.", - резюмируют аналитики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ознаки деградації - Z-військові кореспонденти повідомляють про результати перевірок МО РФ, які виявили таке:
- генералітет на місцях надає Генштабу фальшиві звіти про захоплення населених пунктів;
- рівень дезертирства та пияцтва складає 60%;
- застосовуються внутрішні розстріли;
- с6истемно розкрадається гуманітарна допомога та продаються дрони.
Незважаючи на це, результати перевірок залишаються поза увагою, і ніхто не планує вживати ніяких заходів.