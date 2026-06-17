Войска РФ давят на Родинское и пытаются прорваться к Белицкому, - DeepState. КАРТА

Враг продолжает активно перебрасывать свои силы в Покровск и Мирноград, оказывает давление на агломерацию городов и пытается усилить контроль над местностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков DeepState.

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Основная активность противника сместилась на Добропольское направление

Однако, как отмечается, в последнее время активность противника сосредоточена на Добропольском участке, в частности, на участке Родинское-Белицкое.

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Белицкое рассматривается врагом как важный логистический узел

"Кацапы активно давят на Родинское, постепенно усиливают свой контроль над населенным пунктом и проникают вглубь территории, следуя своей привычной тактике. Такие проникновения наблюдаются в направлении Белицкого, которое играет важную роль в данной местности и служит потенциальным местом для логистики и опорным пунктом для развертывания дальнейшего продвижения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для врага важен ряд населенных пунктов к югу от Доброполья, чтобы там закрепиться, иметь возможность наращивать силы и продвигаться к самому Доброполью.

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Силы обороны сдерживают наступление, несмотря на массовое применение дронов

"Выход в район к югу от Доброполья уже создаст препятствия для логистики и пребывания в самом городе, которые будут вызваны действиями вражеских дронов. В настоящее время Силы обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не дать воплотить планы врага. Украинские военные ведут борьбу с пехотой противника, которая оказывает яростное давление, но другой угрозой для обороны являются вражеские дроны различных типов в большом количестве - FPV, "ланцеты", "молнии", "шахеды", "мавики" и т. д.", - резюмируют аналитики.