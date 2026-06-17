Війська РФ тиснуть на Родинське та намагаються прорватися до Білицького, - DeepState. КАРТА
Ворог продовжує активно затягувати свої сили в Покровськ та Мирноград, здійснює тиск на агломерацію міст і намагається збільшити контроль над місцевістю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків DeepState.
Основна активність ворога змістилася на Добропільський напрямок
Однак, як зазначається, остання активність противника зосереджена на Добропільському відтинку, зокрема, по відтинку Родинське-Білицьке.
Білицьке розглядається ворогом як важливий логістичний вузол
"Кацапи активно тиснуть на Родинське, поступово збільшують свій контроль над населеним пунктом і здійснюють просочування в глибину території за своєю звичною тактикою. Такі просочування спостерігаються в напрямку Білицького, яке відіграє важливу роль на даній місцевості і слугує потенційним місцем для логістики і опорного пункту для розгортання подальшого просування", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що для ворога важливий ряд населених пунктів на південь від Добропілля, щоб там закріпитися, мати можливість накопичуватися і рухатися до самого Добропілля.
Сили оборони стримують наступ попри масове застосування дронів
"Вихід в район на південь від Добропілля вже створить перешкоду для логістики і перебування в самому місті, які створяться роботою ворожих дронів. Наразі Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не дати реалізувати плани ворога. Українські військові ведуть боротьбу з піхотою противника, яка здійснює шалений тиск, але іншою загрозою для оборони є ворожі дрони різних типів у великій кількості - FPV, ланцети, молнії, шахеди, мавіки тощо", - резюмують аналітики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ознаки деградації - Z-військові кореспонденти повідомляють про результати перевірок МО РФ, які виявили таке:
- генералітет на місцях надає Генштабу фальшиві звіти про захоплення населених пунктів;
- рівень дезертирства та пияцтва складає 60%;
- застосовуються внутрішні розстріли;
- с6истемно розкрадається гуманітарна допомога та продаються дрони.
Незважаючи на це, результати перевірок залишаються поза увагою, і ніхто не планує вживати ніяких заходів.