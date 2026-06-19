Уражено пункт накопичення рашистів у багатоповерхівці Покровська: близько 10 окупантів знищено, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Сили оборони днями вдарили по пункту накопичення окупантів у Покровську. Загарбники "розквартирувалися" у панельній багатоповерхівці.

Про це повідомив 7 корпус ДШВ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ворог стягує особовий склад у Покровськ, намагаючись розвинути наступ у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.



Для накопичення противник використовує багатоповерхівки. Бетонні конструкції, система підвальних приміщень та внутрішні комунікації дозволяє ворогу скритно розміщувати особовий склад, маскувати засоби зв’язку та облаштовувати точки запуску БпЛА для нанесення ударів по Силам оборони", - йдеться в повідомленні.

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Після аналізу розвідданих українські воїни визначили пріоритетні місця накопичення та уразили їх.

Було завдано удару по пункту накопичення особового складу одного з підрозділів 2 загальновійськової армії, що "розквартирувався" у панельній багатоповерхівці Покровська.

"За наявною інформацією, ліквідовано близько 10 росіян. Частина особового складу противника була була заблокована під завалами бетонних конструкцій.



Місце ураження підтверджене об’єктивним контролем", - додали воїни.

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