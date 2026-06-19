Два "двісті", один - "триста": український десантник самотужки зупинив просування ворожих розвідників. ВIДЕО

Неймовірний приклад мужності, тактичної витримки та високої бойової майстерності продемонстрував український захисник на Донеччині. Один військовослужбовець Десантно-штурмових військ ЗСУ зумів самотужки нейтралізувати групу із трьох російських розвідників, які намагалися штурмувати чи виявити українські вогневі позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унікальні кадри успішного стрілецького бою оприлюднили в мережі.

Героїчний епізод відбувся на Слов'янському напрямку в районі населеного пункту Закітне. Російське командування відправило розвідгрупу для перевірки української лінії оборони. Проте на їхньому шляху встав воїн 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го армійського корпусу ДШВ.

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Український десантник обрав грамотну тактику: він не викрив себе завчасно, проявив залізну витримку і підпустив штурмову трійку противника на мінімальну відстань до свого окопу. Коли окупанти підійшли впритул, боєць рішуче вступив у ближній бій. Захисник спочатку кинув в окупантів гранату, а потім довершив розгром прицільним вогнем з автоматичної стрілецької зброї.

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"У підсумку двоє окупантів "двісті", третій зазнав численних осколкових поранень та втік", - зазначається у коментарі до відео боєзіткнення.

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