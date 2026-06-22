РФ перебросила новые резервы на Покровское направление, - бригада "Рубеж" НГУ

После нескольких недель снижения штурмовой активности российские войска вновь усилили атаки на Покровском направлении, подтянув новые резервы пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо" рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

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Возможности российских войск в зоне ответственности бригады "Рубеж" на Покровском направлении изменились - противник уже перебросил новые резервы, в частности пехотные подразделения. По словам военного, после нескольких недель снижения интенсивности штурмов из-за значительных потерь личного состава оккупанты начали вводить в бой силы, которые готовили для летней кампании.

"Что касается новых резервов противника - это не свежемобилизованные, которые вчера получили военный билет, а сегодня появляются на поле боя. По радиоперехватам мы слышим, что большинство российских военнослужащих, которые в первых эшелонах штурмуют наши позиции, в вражеских рядах называют "открывашками", потому что понимают, что они погибнут чрезвычайно быстро", - отметил офицер бригады "Рубеж" НГУ.

Подготовленные подразделения РФ усиливают борьбу с дронами

В то же время, по его словам, среди российских подразделений есть и более подготовленные военные. Это заметно, в частности, по их навыкам борьбы с беспилотниками. В качестве примера он привел случай, когда оккупанты, находясь в укрытии, сбивали украинские дроны из стрелкового оружия. Это свидетельствует об изменениях в подготовке личного состава противника.

"У противника остались "обычные одноразовики", потому что он не может качественно подготовить огромное количество личного состава. Среди российских солдат можно различить тех, кто задействуется в первом эшелоне – "открывашки", и более подготовленные подразделения, которые периодически появляются на поле боя, но всех их ждет один конец", – добавил Черняк.

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