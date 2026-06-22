РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11508 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении
464 3

РФ перебросила новые резервы на Покровское направление, - бригада "Рубеж" НГУ

Россия подтянула новые резервы на Покровское направление

После нескольких недель снижения штурмовой активности российские войска вновь усилили атаки на Покровском направлении, подтянув новые резервы пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо" рассказал офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Возможности российских войск в зоне ответственности бригады "Рубеж" на Покровском направлении изменились - противник уже перебросил новые резервы, в частности пехотные подразделения. По словам военного, после нескольких недель снижения интенсивности штурмов из-за значительных потерь личного состава оккупанты начали вводить в бой силы, которые готовили для летней кампании.

"Что касается новых резервов противника - это не свежемобилизованные, которые вчера получили военный билет, а сегодня появляются на поле боя. По радиоперехватам мы слышим, что большинство российских военнослужащих, которые в первых эшелонах штурмуют наши позиции, в вражеских рядах называют "открывашками", потому что понимают, что они погибнут чрезвычайно быстро", - отметил офицер бригады "Рубеж" НГУ.

Подготовленные подразделения РФ усиливают борьбу с дронами

В то же время, по его словам, среди российских подразделений есть и более подготовленные военные. Это заметно, в частности, по их навыкам борьбы с беспилотниками. В качестве примера он привел случай, когда оккупанты, находясь в укрытии, сбивали украинские дроны из стрелкового оружия. Это свидетельствует об изменениях в подготовке личного состава противника.

"У противника остались "обычные одноразовики", потому что он не может качественно подготовить огромное количество личного состава. Среди российских солдат можно различить тех, кто задействуется в первом эшелоне – "открывашки", и более подготовленные подразделения, которые периодически появляются на поле боя, но всех их ждет один конец", – добавил Черняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте зафиксировано 234 боевых столкновения. Больше всего на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Автор: 

боевые действия (6227) Национальная гвардия (2366) война в Украине (8510)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 