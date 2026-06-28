Армія РФ не припиняє штурмів і розширює кілзону на Покровському напрямку, - речник 59 ОШБр

Російські війська на Покровському напрямку продовжують розширювати кілзону, що ускладнює логістику Сил оборони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це розповів речник 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак.

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РФ розширює кілзону

Як зазначається, підрозділ тримає оборону на межі між Донецькою та Дніпропетровською областями. За словами речника, окупанти нарощують кількість БпЛА та атакують на ще більшу відстань від лінії зіткнення.

"Росіяни розширюють кілзону. Вона збільшується, їхні спроби штурмів не припиняються. Фактично кожен день вони намагаються інфільтровуватися", - розповів Мишак.

Він зауважив, що через розширення кілзони Силам оборони складніше проводити логістику та забезпечувати піхоту на позиціях.

"Дуже складна логістика, довезення до позицій усього, що необхідно. Воно зараз фактично відбувається легкими бомберами-дронами через повітря, або наземними роботизованими комплексами", - зазначив речник.

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Застосування НРК

Також він зауважив, що НРК є достатньо вразливими для російських дронів, тому що вони рухаються повільно, і якщо уже дрон його побачить, то велика ймовірність того, що він буде знищений. Водночас Мишак наголосив, що НРК можуть керуватися дистанційно, тому втратити НРК набагато "дешевше", ніж якби це була б жива людина.

Удари по окупантах

Речник додав, що українські військові також завдають ударів по російській піхоті в тилу їх позицій. Зокрема, бійці 59 бригади вражають дронами штурмовиків, які малими групами сунуть до оборонців.

"Намагаємося стримувати їх ще на підступах, не допускати до позицій. Знищувати дронами, дистанційно виявляти заздалегідь і не пропускати їх в нашу смугу відповідальності. Наші оператори дронів, які виявляють їх ще на їхній території і знищують, не допускаючи до контактних боїв із нашою піхотою", - розповів він.

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