Нанесен удар по позициям российского БРК "Бастион" в оккупированном Крыму, - ВМС. ВИДЕО
В ночь на 16 августа силы и средства ВМС ВС Украины нанесли удар по стартовым позициям и месту дислокации берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.
Последствия атаки
Как отмечается, в результате удара противнику нанесены значительные потери в вооружении и живой силе. Окончательные потери врага уточняются.
БРК "Бастион" — это дефицитное и дорогостоящее вооружение, с помощью которого российские оккупанты осуществляют обстрелы южных и других регионов Украины сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
Украинские военные моряки ежедневно снижают боевой потенциал врага в Черноморском регионе.
Более подробной информации об атаке ВМС на позиции противника пока нет.
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