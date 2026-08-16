Нанесен удар по позициям российского БРК "Бастион" в оккупированном Крыму, - ВМС. ВИДЕО

В ночь на 16 августа силы и средства ВМС ВС Украины нанесли удар по стартовым позициям и месту дислокации берегового ракетного комплекса "Бастион" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС.

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Последствия атаки

Как отмечается, в результате удара противнику нанесены значительные потери в вооружении и живой силе. Окончательные потери врага уточняются.

БРК "Бастион" — это дефицитное и дорогостоящее вооружение, с помощью которого российские оккупанты осуществляют обстрелы южных и других регионов Украины сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Украинские военные моряки ежедневно снижают боевой потенциал врага в Черноморском регионе.

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Более подробной информации об атаке ВМС на позиции противника пока нет.