ВСУ ударили по железнодорожному мосту на Запорожье и складам противника на Донетчине, - Генштаб
Силы обороны Украины в ночь на 16 августа нанесли удары по ряду важных военных целей российских оккупантов. Были поражены район сосредоточения ракетного подразделения в оккупированном Крыму, железнодорожный мост в Запорожской области и склады в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
В ночь на 16 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных целей.
Поражена зона сосредоточения ракетного подразделения противника
Так, поражен район сосредоточения ракетного подразделения противника в Резервном, что на территории временно оккупированного украинского Крыма.
Нанесен удар по железнодорожному мосту
Кроме того, поражен железнодорожный мост в районе Светлодолинского Запорожской области, который оккупанты используют для обеспечения военной логистики и перемещения личного состава.
Поражены склады
Также украинские военные поразили склады материально-технических средств и боеприпасов противника в Карловке Донецкой области.
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!", — подчеркнули в Генштабе.
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