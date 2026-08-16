ВСУ ударили по железнодорожному мосту на Запорожье и складам противника на Донетчине, - Генштаб

Силы обороны Украины в ночь на 16 августа нанесли удары по ряду важных военных целей российских оккупантов. Были поражены район сосредоточения ракетного подразделения в оккупированном Крыму, железнодорожный мост в Запорожской области и склады в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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В ночь на 16 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных целей.

Поражена зона сосредоточения ракетного подразделения противника

Так, поражен район сосредоточения ракетного подразделения противника в Резервном, что на территории временно оккупированного украинского Крыма.

Нанесен удар по железнодорожному мосту

Кроме того, поражен железнодорожный мост в районе Светлодолинского Запорожской области, который оккупанты используют для обеспечения военной логистики и перемещения личного состава.

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Поражены склады

Также украинские военные поразили склады материально-технических средств и боеприпасов противника в Карловке Донецкой области.

"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Продолжение следует!", — подчеркнули в Генштабе.

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