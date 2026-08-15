Две российские САУ "Мста-С" превратились в металлолом после ударов дронов подразделений ARES и "Булава". ВИДЕО
Операторы дронов БАР ARES 57-й ОМПБр совместно с бойцами ББпС "Булава" 72-й ОМБр в ходе аэроразведки обнаружили замаскированную в лесополосе российскую артиллерию.
Как сообщает ЦензорНЕТ, после обнаружения вражеской техники пилоты сразу направили к ней ударные беспилотники. Дроны беспрепятственно подлетели к цели и нанесли точные удары.
В результате обе российские САУ 2С19 "Мста-С" были уничтожены.
Кадры поражения техники были опубликованы в соцсетях.
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