Две российские САУ "Мста-С" превратились в металлолом после ударов дронов подразделений ARES и "Булава". ВИДЕО

Операторы дронов БАР ARES 57-й ОМПБр совместно с бойцами ББпС "Булава" 72-й ОМБр в ходе аэроразведки обнаружили замаскированную в лесополосе российскую артиллерию.

Как сообщает ЦензорНЕТ, после обнаружения вражеской техники пилоты сразу направили к ней ударные беспилотники. Дроны беспрепятственно подлетели к цели и нанесли точные удары.

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В результате обе российские САУ 2С19 "Мста-С" были уничтожены.

Кадры поражения техники были опубликованы в соцсетях.

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