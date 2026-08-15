Минус 12 единиц техники оккупантов: пограничники PRIME уничтожили пушку, 8 автомобилей и 3 квадроцикла. ВИДЕО
Пограничники подразделения PRIME уничтожили 12 единиц техники российских оккупантов на Северо-Слобожанском направлении.
Как сообщает ЦензорНЕТ, во время боевых вылетов украинские операторы БПЛА нанесли удары по вражеской логистике, уничтожая автомобили и квадроциклы, которые оккупанты использовали для перевозки личного состава.
Среди уничтоженной техники — пушка, 8 автомобилей и 3 квадроцикла.
Кадрами поражения вражеской техники поделились украинские защитники в Telegram-канале ГПСУ.
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