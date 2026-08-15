УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12883 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
173 2

Мінус 12 одиниць техніки окупантів: прикордонники PRIME знищили гармату, 8 автівок та 3 квадроцикли. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу PRIME знищили 12 одиниць техніки російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, під час бойових вильотів українські оператори БпЛА завдали ударів по ворожій логістиці, знищуючи автомобілі та квадроцикли, які окупанти використовували для перевезення особового складу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Серед знищеної техніки - гармата, 8 автомобілів та 3 квадроцикли.

Кадрами ураження ворожої техніки поділилися українські захисники у телеграм-каналі ДПСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашист показав наслідки атаки 7 українських FPV-дронів: "Расх#ярили блиндаж, все сгорело нах#й". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі 422-го полку Luftwaffe спільно з СБУ та ГУР дронами "Зозуля" знищили склад ракетно-артилерійського озброєння окупантів у Криму. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (22099) ДПСУ Держприкордонслужба (6420) прикордонники (1294) знищення (10849) логістика (226)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 