Мінус 12 одиниць техніки окупантів: прикордонники PRIME знищили гармату, 8 автівок та 3 квадроцикли. ВIДЕО

Прикордонники підрозділу PRIME знищили 12 одиниць техніки російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, під час бойових вильотів українські оператори БпЛА завдали ударів по ворожій логістиці, знищуючи автомобілі та квадроцикли, які окупанти використовували для перевезення особового складу.

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Серед знищеної техніки - гармата, 8 автомобілів та 3 квадроцикли.

Кадрами ураження ворожої техніки поділилися українські захисники у телеграм-каналі ДПСУ.

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