Мінус 12 одиниць техніки окупантів: прикордонники PRIME знищили гармату, 8 автівок та 3 квадроцикли. ВIДЕО
Прикордонники підрозділу PRIME знищили 12 одиниць техніки російських окупантів на Північно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, під час бойових вильотів українські оператори БпЛА завдали ударів по ворожій логістиці, знищуючи автомобілі та квадроцикли, які окупанти використовували для перевезення особового складу.
Серед знищеної техніки - гармата, 8 автомобілів та 3 квадроцикли.
Кадрами ураження ворожої техніки поділилися українські захисники у телеграм-каналі ДПСУ.
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