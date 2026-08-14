Рашист показав наслідки атаки 7 українських FPV-дронів: "Расх#ярили блиндаж, все сгорело нах#й". ВIДЕО
У мережі опублікували кадри, на яких російський окупант показує наслідки атаки семи українських FPV-дронів, які знищили бліндаж та техніку противника.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, на відео рашист скиглить та просить допомоги, поки неподалік нього палає зруйнований бліндаж.
"Расх#ярили блиндаж, все сгорело нах#й", - коментує окупант наслідки удару.
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