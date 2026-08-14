Поранений рашист після удару дроном ЗСУ не став чекати повторної атаки та вистрілив собі у голову. ВIДЕО 18+

У мережі опублікували відеозапис, на якому російський окупант після ураження українським дроном вирішує самоліквідуватися.

Як повідомляє ЦензорНЕТ, після атаки БпЛА поранений рашист, очевидно, вирішив не чекати на повторний удар українського дрона.

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В результаті оператори дронів Сил оборони зафіксували момент, коли після кількох перевірочних пострілів у повітря загарбник вистрілив собі в голову та самознищився.

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