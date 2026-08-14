Раненый рашист после удара дроном ВСУ не стал ждать повторной атаки и выстрелил себе в голову. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой российский оккупант после поражения украинским дроном решает покончить с собой.

Как сообщает ЦензорНЕТ, после атаки БПЛА раненый рашист, по всей видимости, решил не дожидаться повторного удара украинского дрона.

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В результате операторы дронов Сил обороны зафиксировали момент, когда после нескольких контрольных выстрелов в воздух захватчик выстрелил себе в голову и самоуничтожился.

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