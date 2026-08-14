Операторы "Стальной границы" с помощью дрона, палки и веревки уничтожили 3 российских БПЛА "Мавик". ВИДЕО

Операторы дронов бригады "Стальная граница" за прошедшие сутки уничтожили три вражеских "Мавика" и поразили российский "Ждун" на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата БПЛА пограничники использовали многоразовый беспилотник с палкой и веревкой.

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Оператор приближался к вражескому дрону и накидывал веревку на его лопасти, после чего российский оператор терял управление, а беспилотник падал.

Помимо вражеских БПЛА, украинские операторы ликвидировали оккупанта, уничтожили квадроцикл, грузовик, антенну, средство РЭБ и три укрытия противника.

Видео боевых действий украинских защитников опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.

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