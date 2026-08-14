614 8
Операторы "Стальной границы" с помощью дрона, палки и веревки уничтожили 3 российских БПЛА "Мавик". ВИДЕО
Операторы дронов бригады "Стальная граница" за прошедшие сутки уничтожили три вражеских "Мавика" и поразили российский "Ждун" на Северо-Слобожанском и Курском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата БПЛА пограничники использовали многоразовый беспилотник с палкой и веревкой.
Оператор приближался к вражескому дрону и накидывал веревку на его лопасти, после чего российский оператор терял управление, а беспилотник падал.
Помимо вражеских БПЛА, украинские операторы ликвидировали оккупанта, уничтожили квадроцикл, грузовик, антенну, средство РЭБ и три укрытия противника.
Видео боевых действий украинских защитников опубликовано в Telegram-канале ГПСУ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль