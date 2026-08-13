Рашист снял на видео горящую технику и тела уничтоженных оккупантов после удара Сил обороны. ВИДЕО

Рашист после удара Сил обороны снял на видео уничтоженную российскую технику и тела оккупантов, разбросанные по дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты во время аэроразведки обнаружили движение захватчиков на технике и нанесли по ним удар.

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На кадрах видно, что в горящих УАЗ "Буханках" перевозили провиант для российских военных на позиции.

Также рядом с уничтоженной техникой лежат тела нескольких убитых мотоциклистов, которые двигались вместе с колонной во время атаки.

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