Рашист зафільмував палаючу техніку та тіла ліквідованих окупантів після удару Сил оборони. ВIДЕО

Рашист після удару Сил оборони зафільмував знищену російську техніку та тіла окупантів, розкидані по дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти під час аеророзвідки виявили рух загарбників на техніці та завдали по них удару.

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На кадрах видно, що у палаючих УАЗ "Буханках" перевозили провізію для російських військових на позиції.

Також поряд зі знищеною технікою лежать тіла кількох ліквідованих мотоциклістів, які рухалися разом із колоною під час атаки.

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