Дронарі 57-ї бригади розтрощили російську САУ "Мста-С" в лісі під Новою Таволжанкою Бєлгородської області. ВIДЕО
Російські військові намагаються відтягувати артилерію подалі від лінії бойового зіткнення, однак це не рятує їхню техніку від українських дронарів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори БпЛА 57-ї окремої мотопіхотної бригади виявили та уразили російську САУ "Мста-С", яку окупанти сховали в лісі поблизу Нової Таволжанки Шебекінського району Бєлгородської області РФ.
Також воїни додають, що за останні кілька днів це щонайменше третя російська САУ, уражена дронарями 57-ї бригади.
Відстань від лінії фронту не стала для українських операторів перешкодою для виявлення та знищення ворожої артилерії.
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