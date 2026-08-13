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Мінус 2 танки та РСЗВ "Козєрог-1" окупантів: бойова робота бійців підрозділу "Страж". ВIДЕО
Пілоти підрозділу "Страж" бригади "Помста" під час чергового рейду на Лиманському напрямку знищили низку ворожої техніки та живої сили.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові поділилися добіркою кадрів із результатами бойової роботи у телеграм-каналі ДПСУ.
Під час рейду знищено 2 російські танки, РСЗВ "Козєрог-1", 2 гармати, мототранспорт, генератор та антену зв’язку.
Також ударними безпілотниками уражено живу силу противника.
Усі цілі були виявлені та знищені пілотами підрозділу "Страж" під час роботи по ворожих позиціях у посадках.
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