Дронарі бригади "Буревій" за тиждень знищили 171 FPV-дрон та 56 "Молній" на Добропільському напрямку. ВIДЕО

На Добропільському напрямку бійці бригади "Буревій" протягом тижня завдали противнику значних втрат у живій силі, техніці та безпілотниках.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти втратили 59 військовослужбовців убитими або пораненими.

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Також знищено 9 одиниць легкових автомобілів та квадроциклів, виведено з ладу ворожу гармату та зруйновано 20 укриттів.

У повітрі бійці "Буревію" знищили 171 FPV-дрон та 56 БпЛА "Молнія".

Окремою ціллю став розвідувальний дрон "Скат 450М", який противник використовує для глибинної аеророзвідки.

Цей тип безпілотника є рідкісним: за роки війни Сили оборони України знищили лише кілька десятків таких апаратів.

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