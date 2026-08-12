Дронари бригады "Буревій" за неделю уничтожили 171 FPV-дрон и 56 "Молний" на Добропольском направлении. ВИДЕО

На Добропольском направлении бойцы бригады "Буревій" в течение недели нанесли противнику значительные потери в живой силе, технике и беспилотниках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты потеряли 59 военнослужащих убитыми или ранеными.

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Также уничтожено 9 легковых автомобилей и квадроциклов, выведена из строя вражеская пушка и разрушено 20 укрытий.

В воздухе бойцы "Буревия" уничтожили 171 FPV-дрон и 56 БПЛА "Молния".

Отдельной целью стал разведывательный дрон "Скат 450М", который противник использует для глубинной аэроразведки.

Этот тип беспилотника встречается редко: за годы войны Силы обороны Украины уничтожили лишь несколько десятков таких аппаратов.

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