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Дронари бригады "Буревій" за неделю уничтожили 171 FPV-дрон и 56 "Молний" на Добропольском направлении. ВИДЕО

На Добропольском направлении бойцы бригады "Буревій" в течение недели нанесли противнику значительные потери в живой силе, технике и беспилотниках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты потеряли 59 военнослужащих убитыми или ранеными.

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Также уничтожено 9 легковых автомобилей и квадроциклов, выведена из строя вражеская пушка и разрушено 20 укрытий.

В воздухе бойцы "Буревия" уничтожили 171 FPV-дрон и 56 БПЛА "Молния".

Отдельной целью стал разведывательный дрон "Скат 450М", который противник использует для глубинной аэроразведки.

Этот тип беспилотника встречается редко: за годы войны Силы обороны Украины уничтожили лишь несколько десятков таких аппаратов.

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Автор: 

армия РФ (23923) уничтожение (10516) Запорожская область (4771) ВСУ (8256) дроны (7905) Пологовский район (446) Доброполье (8)
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