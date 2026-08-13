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Минус 2 танка и РСЗО "Козерог-1" оккупантов: боевая работа бойцов подразделения "Страж". ВИДЕО

Пилоты подразделения "Страж" бригады "Помста" в ходе очередного рейда на Лиманском направлении уничтожили ряд единиц вражеской техники и живой силы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные поделились подборкой кадров с результатами боевых действий в Telegram-канале ГПСУ.

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В ходе рейда были уничтожены 2 российских танка, РСЗО "Козерог-1", 2 пушки, мототранспорт, генератор и антенна связи.

Также ударными беспилотниками нанесены удары по живой силе противника.

Все цели были обнаружены и уничтожены пилотами подразделения "Страж" во время операции по вражеским позициям в лесопосадках.

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Госпогранслужба (7433) пограничники (1811) уничтожение (10521) Донецкая область (13009) РСЗО (309) дроны (7920) Лиман (259)
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