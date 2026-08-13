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Минус 2 танка и РСЗО "Козерог-1" оккупантов: боевая работа бойцов подразделения "Страж". ВИДЕО
Пилоты подразделения "Страж" бригады "Помста" в ходе очередного рейда на Лиманском направлении уничтожили ряд единиц вражеской техники и живой силы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные поделились подборкой кадров с результатами боевых действий в Telegram-канале ГПСУ.
В ходе рейда были уничтожены 2 российских танка, РСЗО "Козерог-1", 2 пушки, мототранспорт, генератор и антенна связи.
Также ударными беспилотниками нанесены удары по живой силе противника.
Все цели были обнаружены и уничтожены пилотами подразделения "Страж" во время операции по вражеским позициям в лесопосадках.
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