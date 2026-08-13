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Дронари 57-й бригады разгромили российскую САУ "Мста-С" в лесу под Новой Таволжанкой Белгородской области. ВИДЕО

Российские военные пытаются оттянуть артиллерию подальше от линии боевого столкновения, однако это не спасает их технику от украинских дроноводов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БПЛА 57-й отдельной мотопехотной бригады обнаружили и поразили российскую САУ "Мста-С", которую оккупанты спрятали в лесу вблизи Новой Таволжанки Шебекинского района Белгородской области РФ.

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Также военные добавляют, что за последние несколько дней это как минимум третья российская САУ, пораженная дронщиками 57-й бригады.

Расстояние от линии фронта не стало для украинских операторов препятствием для обнаружения и уничтожения вражеской артиллерии.

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Автор: 

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